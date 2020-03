Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Gartenhütte brannte

Werl (ots)

Ein Zeuge bemerkte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 03.10 Uhr, den Brand einer Gartenhütte am Heideweg in Westönnen. Er informierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Brandursache steht zurzeit nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

