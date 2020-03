Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kind leicht verletzt

Werl (ots)

Montagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, befuhr eine 11-jährige Radfahrerin aus Werl den linken Radweg auf der Industriestraße in Richtung Bergstraßer Weg. Aus dem Olakenweg kam zu diesem Zeitpunkt ein 49-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf, der nach rechts auf die Industriestraße abbiegen und seine Fahrt in Richtung Schützenstraße fortsetzen wollte. Über die Tatsache, ob der Autofahrer zum Zeitpunkt der leichten Kollision mit seinem Wagen stand oder in einer leichten Fahrbewegung war, gibt es unterschiedliche Aussagen. Das Kind stieß mit dem Rad leicht gegen den Wagen und fiel auch nicht hin. Da es trotzdem Schmerzen verspürte, wurde es mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

