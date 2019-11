Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Besitzer von gestohlenen Fahrrädern gesucht

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 09.11.2019, gegen 16:30 Uhr, bemerkte ein Bewohner in der Schützenstr. 12 in 58332 Schwelm, mehrere Jugendliche, die sich an den Fahrrädern im dortigen Hinterhof zu schaffen machten. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Jugendlichen im Alter von 10 bis 15 Jahren angetroffen und die entwendeten Fahrräder sichergestellt werden. Bis zum heutigen Tag haben sich keine Besitzer der Fahrräder gemeldet.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um

ein Fahrrad der Marke "Deven", Typ "DX200" in grau/rot

ein Fahrrad der Marke "Pegasus", Typ "Free Bike Sport" in lila

ein Fahrrad der Marke "Rixe", Typ "Overdrive" in silber

ein Fahrrad der Marke "Scott", Typ "X10 BMX", in grau/orange

Sachdienliche Hinweise zu Bürodienstzeiten bitte unter der Telefonnummer 02333-9166-4430 oder unter der Nummer 02333-91664000.

