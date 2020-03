Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Tatverdächtigen erwischt

Werl (ots)

Ein Zeuge sprach einen 41-jährigen Werler am Montagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, an der Müllentsorgungsanlage an der Scheidinger Straße an. Als der Tatverdächtige angab, dort Schrott zu sammeln und er ihn darauf hinwies, dass dies verboten sei und er jetzt die Polizei rufen werde, flüchtete der 41-Jährige mit einem Fahrrad. Der Zeuge verfolgte ihn mit seinem Wagen, musste nach kurzer Zeit jedoch abbrechen, da ihm ein Schlagbaum den Weg versperrte. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte das benutzte Fahrrad mit dem Metallschrott des Tatverdächtigen aufgefunden werden. Den Werler trafen die Beamten in der Nähe an. Er gab an, dass ihm das mitgeführte Fahrrad, ein blau/silbernes Mountainbike der Marke Traveller, Typ TS80 Comfort Susspension, nicht gehören würde. Dies habe er zuvor gefunden. Gleiches galt auch für eine, bei ihm aufgefundene EC-Karte. Die Beamten nahmen den Werler mit auf die Wache, welche er nach der Durchführung polizeilicher Maßnahmen wieder verlassen konnte. Er wird sich nun wegen dem Diebstahl und der Fundunterschlagung verantworten müssen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell