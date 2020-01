Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen: Drei Einbrüche in Wohnungen und Gasthaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag, 16.-17.01.20, wurde in eine Gaststätte am Kirchplatz in Rheinfelden eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam über eine Hintertür in die Räume ein. Es wurde ein Bediengeldbeutel mit Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen. Am Freitag, 17.01.20, gegen 23.15 Uhr, vernahm ein Bewohner eines Hauses in der Fritz-Hoffmann-Straße in Grenzach verdächtige Geräusche an seinem Haus. Bei der Nachschau stellte er eine beschädigte Kellertür fest. Vermutlich war versucht worden in das Haus einzubrechen. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in ein Haus "Im Proli" in Grenzach. Auch hier vernahm ein Bewohner verdächtige Geräusche aus dem Haus. Er konnte kurz darauf ein aufgebrochenes Kellerfenster feststellen und sah einen Mann wegrennen. Aus dem Haus wurde Bargeld aus Geldbörsen und Taschen entwendet. Der flüchtende Mann soll etwa 170-175cm groß gewesen sein. Er trug eine dunkle, hüftlange Jacke, eine schwarze Hose sowie Handschuhe und eine schwarze Mütze. Über das Gesicht hatte er einen Schal gezogen. Die Kriminalpolizei, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

