Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am 18.01.2020, gegen 18:15 Uhr, missachtete ein 20-jähriger Renault-Fahrer an der Kreuzung Friedrich- und Neue Straße die Vorfahrt einer 26-jährigen Audi-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Audi-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Weitere Insassen blieben unverletzt. Am Renault entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro, am Audi ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/







Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell