Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.01.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es an der Einmündung Wallbrunn- und Belchen-/Brühlstraße zu einem Verkehrsunfall, zu welchem Zeugen gesucht werden. Ein 48-jähriger Ford-Fahrer bog von der Wallbrunnstraße kommend nach links in die Brühlstraße ein. Hierbei übersah er eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zuvor soll eine bislang unbekannte Autofahrerin, die auf der Brühlstraße fuhr, mittels Lichthupe dem Ford-Fahrer angedeutet haben, dass dieser weiterfahren könne. Das Polizeirevier Lörrach bittet Zeugen dieses Unfalls, sich unter Telefon 07621 176-0 zu melden.

