Polizei Hagen

POL-HA: 64-Jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 07. Januar, kam es gegen 8:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Enneper Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 64-Jährige mit ihrem Opel in Richtung Kölner Straße unterwegs und wollte auf die Grundschötteler Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Dacia eines 48-jährigen Herdeckers. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Hagenerin leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Unfall wurden beide Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

