Polizei Hagen

POL-HA: Doppelter Widerstand - Passant mischt sich in Polizeikontrolle ein

Hagen (ots)

Am Montag, 06.01.2020, fuhr ein 31-Jähriger gegen 18:20 Uhr durch den gesperrten Teil der Holzmüllerstraße. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fing der Mann an zu schwitzen und wurde immer aggressiver. Es entstand der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss. Plötzlich stieg er in sein Auto und gab vor, mit der Staatsanwaltschaft zu telefonieren. Dabei fiel den Beamten auf, dass er verbotenerweise das Gespräch mit seinem Handy aufzeichnete. Die Aufforderung, dies zu unterlassen, missachtete er. Als das Telefon sichergestellt werden sollte, leistete der 31-Jährige, wie auch seine 25-jährige Beifahrerin, Widerstand. In den unübersichtlichen Einsatz mischte sich ein unbeteiligter 19-jähriger Passant. Er schubste einen Beamten von hinten, sodass dieser auf die Knie fiel. Anschließend ging er derart aggressiv auf den Polizisten zu, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Der Hagener wurde anschließend unter erheblichem Widerstand dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dem Autofahrer ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen, nachdem ein Drogentest positiv verlief. Alle eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. Die drei Hagener müssen mit Anzeigen rechnen.

