Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Computergeschäft - Täter halten Cuttermesser in der Hand

Hagen (ots)

Am Samstag, 04.01.2020, hielt sich ein 28-jähriger Mitarbeiter eines Computergeschäfts in der Marienstraße gegen 11:15 Uhr im Verkaufsraum auf. Zu diesem Zeitpunkt betraten drei unbekannte Männer den Laden. Zuerst fragten sie in gebrochenem Englisch nach iPhones. Danach ging einer der Täter einfach in den Lagerraum. Als der 28-Jährige einschreiten wollte, zog der zweite Räuber ein Cuttermesser und erklärte, erneut in englischer Sprache, dass der Mitarbeiter "keinen Stress machen sollte". Anschließend luden die Täter Bargeld, mehrere Apple Watches, iPads und iPhones in einen Karton und flüchteten damit in Richtung Hauptbahnhof. Trotz eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Räuber nicht aufgegriffen werden. Die Täter waren zwischen 15 und 19 Jahren alt und 165 bis 185 cm groß. Sie trugen helle Kleidung. Auffällig waren eine Jogginghose, Sneaker und eine Wintermütze. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 02331 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell