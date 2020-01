Polizei Hagen

POL-HA: Auto fährt Fußgängerin an

Hagen (ots)

Bereits am 20.12.2019 fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer eine 65-jährige Fußgängerin auf der Dahler Straße an und entfernte sich nach der Kollision. Um 17:03 Uhr überquerte die Frau die Dahler Straße in Höhe Nummer 56 an einer Fußgängerampel. Der später unfallflüchtige Fahrer war mit seinem Pkw aus Hagen in Richtung Rummenohl unterwegs. Der Pkw, dem die Fußgängerin zum Kollisionszeitpunkt den Rücken zugewandt hatte, erfasste die 65-Jährige am Unterschenkel und ließ sie zu Boden stürzen, wodurch sie sich leicht verletzte. Angaben zu dem Wagen oder zu dessen Fahrer konnte die Frau nicht machen. Die Polizei bittet um Mithilfe und nimmt Zeugenangaben unter 02331-986-2066 entgegen.

