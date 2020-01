Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Hagen

Hagen (ots)

Am Samstag (04.01.2020) ereignete sich gegen 21.30 Uhr in Hagen im Einmündungsbereich der Elberfelder Straße zum Bergischen Ring ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem Mercedes Benz aus der Hagener Innenstadt kommend von der Elberfelder Straße nach links in den Bergischen Ring abzubiegen. Hierbei nutzte er, nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün umsprang, die rechte von zwei Linksabbiegerspuren. Bereits auf dem Bergischen Ring fahrend kam es bei Dunkelheit und Regen zum Zusammenprall mit einem 24-jährigen Fußgänger, der abseits des mit einer Ampel versehenen Füßgängerüberweges versuchte den Bergischen Ring zu überqueren. Bei dem Unfall wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste einem Hagener Krankenhaus zugeführt werden.

