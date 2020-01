Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl aus Auto + Mehrere Brände + Wohnungsdurchsuchungen führen zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Landkreis Osterholz (ots)

Diebstahl aus Auto

Lilientahl. Zwischen dem Silvesterabend und Donnerstagmittag konnten bislang unbekannte Täter in der Ostlandstraße ein Fahrzeug öffnen. Aus dem Auto entwendeten sie Gegenstände und verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von 350 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Umstände nimmt die Polizei Osterholz unter 04791-3070 entgegen. Um das Risiko ähnlicher Diebstähle zu verringern, rät die Polizei, wertvolle Gegenstände nicht über Nacht in den Fahrzeugen zu lassen. Weitergehende Präventionshinweise und Tipps werden unter www.polizei-beratung.de im Bereich "Diebstahl rund ums Kfz" bereitgestellt.

Brand einer Mülltonne

Ritterhude. Am Donnerstag gegen 23:20 Uhr entdeckte ein Anwohner in der Pappelstraße eine zunächst qualmende Mülltonne. Diese war in einer Garage abgestellt. Das beim Eintreffen der Rettungskräfte erkennbare Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Ritterhude gelöscht werden. Ein Schaden an der Garage ist nicht entstanden. Zuvor hatte der Brandentdecker eine ihm unbekannte Person im Bereich der Mülltonnen gesehen. Ob dieser Person mit dem Brand in Verbindung steht sowie die mögliche Brandursache, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung wahrgenommen haben, werden unter der Telefonnummer 04791-3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Mülltonne gerät vermutlich aufgrund von Ascheresten in Brand

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entdecket ein Hausbewohner den Brand einer Mülltonne in seinem Garten in der Sophienstraße. Der Brand hatte bereits auf eine weitere Mülltonne sowie einen Sichtschutzzaun übergegriffen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr nahm der Hausbewohner gemeinsam mit einem Nachbarn selbständig Löscharbeiten vor. Brandursache könnten nach derzeitigen Erkenntnissen Aschereste gewesen sein.

Brand von Altpapiercontainer vermutlich durch Böller verursacht

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entdeckte ein 70 Jahre alter Anwohner in der Straße Brockenacker gegen 00:45 Uhr den Brand von mehreren Altpapiertonnen. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck vollständig gelöscht. Eine weitere Nutzung der Tonnen ist jedoch nicht möglich. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten Böller die Brandursache sein. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung wahrgenommen haben, werden unter der Telefonnummer 04791-3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Brand von Altkleidercontainern

Ritterhude. Durch einen 41-jährigen Mann wurde am Freitag gegen 00:45 Uhr ein Brand in einem Altkleidercontainer in der Rohwedderstraße entdeckt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Brand bereits auf einen weiteren Container übergegriffen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Ritterhude wurde der Brand gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung wahrgenommen haben, werden unter der Telefonnummer 04791-3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Wohnungsdurchsuchungen führen zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Ritterhude. Am vergangenen Montag kam es im Rahmen von zwei Wohnungsdurchsuchungen zum Auffinden von Drogen sowie drei Festnahmen. Beamte des Polizeikommissariats Osterholz führten in den letzten Monaten ein umfassendes Verfahren gegen zwei 41 bzw. 35 Jahre alte Männer. Diese standen im Verdacht, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen konnten unter anderem Betäubungsmittel sowie Bargeld beschlagnahmt werden. Die beiden Beschuldigten sowie ein weiterer, 34 Jahre alter Mann wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 34-Jährigen und den 35-Jährigen sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden durch einen Richter am Landgericht Verden im Bereitschaftsdienst Haftbefehle erlassen worden, die außer Vollzug gesetzt wurden. Der 41-Jährige wurde im Anschluss an die Durchsuchungen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell