Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag: Großaufgebot der Kirchlinteler Feuerwehren bekämpft Zimmerbrand in Luttum

Landkreis Verden (ots)

Überhitzung eines Akkus könnte Brandursache sein

Luttum. Bei den andauernden Ermittlungen zum Zimmerbrand in Luttum haben sich Indizien für einen technischen Defekt als Brandursache ergeben. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches war in dem Zimmer vermutlich ein sogenanntes Hoverboard an eine Ladestation angeschlossen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte eine Überhitzung des Lithium-Ionen-Akkus den Brand ausgelöst haben. Die Ermittlungen zur Brandursache werden in der kommenden Woche weiter fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

