POL-VER: ++Feuerwerkskörper setzt Carport in Brand - Drei Personen erleiden bei Löschversuchen Verletzungen++

Ein Feuerwerkskörper hat nur wenige Minuten nach Mitternacht am Neujahrstag ein Carport in den Roedenbeckstraße in Brand gesetzt. Zwei Autos, die in dem Carport standen, brannten komplett aus. Durch die Hitzeentwicklung barsten die Fenster einer angrenzenden Doppelhaushalte. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Bei Löschversuchen erlitten drei Personen leichte Verletzungen, zwei von ihnen mussten mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, ein Anwohner trug Verbrennungen im Gesicht davon und musste ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt werden. Drei Gasflaschen, die in einem angrenzenden Schuppen lagerten, konnten gerade noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Nach den bisherigen Ermittlungen einer Spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz dürfte der Feuerwerkskörper, der den Brand verursacht hat, von einer Gruppe Heranwachsender abgefeuert worden sein. Anwohnern der Roedenbeckstraße war die betreffende Gruppe bereits im Vorfeld des Brandes durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern aufgefallen. Auf Ansprache reagierten die jungen Leute allerdings nicht bzw. zeigten sich uneinsichtig. Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Achimer Polizei, die als Erste vor Ort waren, gelang es, die Heranwachsenden dingfest zu machen und ihre Personalien festzustellen. Den genauen Geschehensablauf müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Achim und Baden waren mit rund 40 Löschkräften im Einsatz. Um die Verletzten kümmerten sich die Besatzungen von zwei Rettungswagen.

