Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfallverursacher ohne Führerschein

Achim (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Bremen befährt am 01.01.20, um 02.19 Uhr, die A 27, zwischen der AS Achim/Nord und dem Bremer Kreuz, Rtg. Bremerhaven, mit seinem Pkw VW. Auf Grund einer Nebelwand (Sichtweite unter 5 m) gerät der Führer des Pkw vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hier kollidiert er seitlich mit einem Pkw Mazda, der von einer 40 Jahre alten Frau aus Bremen geführt wird. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Beamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Als Folge dieses Verkehrsunfalles ereignet sich unmittelbar dahinter ein weiterer Verkehrsunfall.

Eine 36 Jahre alte Frau aus Verden befährt mit ihrem Pkw Renault den rechten Fahrstreifen. Vor ihr hat ein 51 Jahre alter Mann aus Goslar seinen Pkw Opel auf dem rechten Fahrstreifen bis zum Stillstand abgebremst. Die Frau fährt mit ihrem Pkw bei dichtem Nebel auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Hierbei wird der 51-jährige leicht verletzt. Die Verdenerin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

