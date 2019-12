Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Großaufgebot der Kirchlinteler Feuerwehren bekämpft Zimmerbrand in Luttum - Mehrere Zehntausend Euro Schaden++

Luttum (ots)

Ein Großaufgebot von rund 100 Feuerwehrleuten aus der Gemeinde Kirchlinteln hat am Nachmittag des Silvestertages in Luttum (Gemeinde Kirchlinteln) einen Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte in der Bergstraße bekämpft. Menschen kamen nicht zu Schaden. Eine Katze konnte vor den Flammen gerettet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, ein Feuerwerkskörper kommt nach den bisherigen Ermittlungen einer Spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nicht für die Entstehung in Betracht. Um kurz nach 16.30 Uhr wurde das Feuer in der Doppelhaushalte in der Bergstraße entdeckt. Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Die Löschkräfte gingen unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor. Das Wohnzimmer brannte größtenteils aus. Weitere Räumlichkeiten wurden durch Rauchentwicklung und Rußbildung in Mitleidenschaft gezogen. Zum Schutz der rund 100 Einsatzkräfte aus sieben Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Kirchlinteln wurde vorsorglich auch ein Rettungswagen zur Einsatzstelle beordert. Die Rettungssanitäter mussten jedoch nicht eingreifen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten erste Ermittlungen auf, die am Donnerstag fortgesetzt werden sollen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

Mobil: 0152/56880604

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell