POL-VER: Einbruch in Grundschule Uphusen

Achim (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 30.-31.12.2019 wurde in die Grundschule Uphusen eingebrochen. Hierbei kam es teilweise zu erheblichen Beschädigungen. Wer in den letzten Tagen auffällige Beobachtungen auf dem Schulgelände gemacht hat, kann diese der Polizei Achim unter 04202/9960 mitteilen.

