Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 41-jährige Fahrerin eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall am heutigen Tage in der Lange Straße in Nordenham zu.

Die 41-Jährige aus Nordenham war gegen 12:00 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem linksseitigen Geh- und Radweg entlang der Lange Straße in Richtung Blexen unterwegs.

In Höhe der Straße Am Luisenhof näherte sich eine 53-Jährige aus Nordenham mit ihrem Pkw dem Einmündungsbereich der Lange Straße. Hier übersah sie die von rechts kommende 41-Jährige mit ihrem Pedelec.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 41-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

