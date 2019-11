Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kipp-Anhänger und Metalle in Jade entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Samstag, 16. November 2019, sind bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Grundstück einer Heizungsfirma in der Straße An der Bahn gelangt, indem sie einen Zaun beschädigten.

Sie verschafften sich durch gewaltsames Angehen eines Fensters Zutritt in ein Bürogebäude. Hier brachen sie weitere Türen auf und durchwühlten Schränke.

Aus der Lagerhalle entwendeten sie mehrere Kupfer- und Messingteile, welche sie mit einem eigenen Fahrzeug vom Gelände beförderten. Darüber hinaus entwendeten sie einen Kipp-Anhänger der Marke Humbaur vom Typ Garant 2600 mit dem Kennzeichen BRA-G 650. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1364410).

