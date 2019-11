Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Diakonie in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag, 16. November 2019, in die Räumlichkeiten der Diakonie an der Friedrich-Ebert-Straße eingestiegen.

Um in das Gebäude zu gelangen, wurde ein Fenster gewaltsam angegangen. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen und Schränke durchwühlt.

Zum Diebesgut liegen bislang keine weiteren Informationen vor. Der Gesamtschaden beläuft sich im geschätzten vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1364694 und 1364712).

