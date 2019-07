Polizeipräsidium Ulm

Ein Zehnjähriger ist am Montag in Erbach mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Bub fuhr kurz nach 19 Uhr auf dem Radweg die Heinrich-Hammer-Straße entlang. Vom Stadion her kam ein Seat. Dessen Fahrer übersah an der Einmündung den Radfahrer, so die Erkenntnisse der Polizei. Das Rad prallte gegen das Auto und der Bub stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn, dann konnte seine Mutter den Jungen mit nach Hause nehmen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 72-Jährigen Autofahrern. Den Senior erwartet eine Strafanzeige.

Missachten der Vorfahrt, zu schnelles Fahren und Fehler beim Überholen sind Ursachen, die auf Eile zurückzuführen sind. Doch Eile sei im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei und mahnt die Autofahrer, sich die Zeit zu nehmen und lieber eine Minute länger unterwegs zu sein, als jemand anderen oder sich selbst zu verletzen und damit sein Leben lang zu zeichnen.

