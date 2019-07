Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Mittelbiberach/Dettingen - Drei berauschte Verkehrsteilnehmer

Die Polizei zog am Montag drei Personen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

In Mittelbiberach fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Motorroller in der Biberacher Straße. Eine Polizeistreife sah den Mann gegen 20.45 Uhr. Der trug keinen Helm. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Nach einem positiven Alkoholtest war die Fahrt zu Ende. In Dettingen kontrollierte die Polizei einen Opel Fahrer in der Kellmünzer Straße. Bei dem 19-Jährigen bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Der Drogentest war positiv und so musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auch für war die Fahrt in dieser Nacht zu Ende. Kurz vor 23.30 stürzte ein Radler in Biberach. Der fuhr in der Hindenburgstraße über ein Grundstück. Dabei übersah der 23-Jährige eine Metallkette die zwischen zwei Pfosten gespannt war. Der Radler war stark alkoholisiert. Nach der Abgabe einer Blutprobe und der ambulanten Behandlung seiner Verletzungen, durfte er nach Hause.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sicherere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

