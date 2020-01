Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Einfamilienhaus + Drogentest bei Autofahrer verläuft positiv + Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt + Einbruch in Glühweinstand scheitert + Briefkasten durch Böller beschädigt

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bierden. Zwischen Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bierdener Dorfstraße. Die Täter konnten durch ein Fenster in das Wohnhaus einsteigen, durchsuchten mehrere Räume und stahlen u.a. Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung wahrgenommen haben, werden unter der Telefonnummer 04202-9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Drogentest bei Autofahrer verläuft positiv

Oyten. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fahrzeug im Bereich der A 1 bei Oyten. Dabei konnten allem Anschein nach Drogen aufgefunden werden. Unklar ist noch, um welche Substanzen es sich handelt. Genaueres soll nun eine entsprechende Untersuchung durch das Landeskriminalamt ergeben. Der 24 Jahre alte Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief bei ihm positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet.

Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bierden. Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es in der Bremer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-Jährige mit seinem Rad den Fahrradweg in Richtung Uphusen, als ein 40 Jahre alter Autofahrer nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug sowie dem Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 650 Euro.

Einbruch in Glühweinstand scheitert

Posthausen. Gegen 1 Uhr in der Nacht zu Freitag versuchten zwei männliche Personen, sich Zugang zu einem Glühweinstand des Wintermarktes in Posthausen zu verschaffen. Hierbei wurden sie jedoch durch den Sicherheitsdienst gestört und ergriffen die Flucht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde durch Polizeibeamte kurz darauf ein verdächtiges Fahrzeug kontrolliert, das mit zwei Männer besetzt war. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Briefkasten eines Kindergartens durch Böller beschädigt

Barme. In der Silvesternacht ist der Briefkasten eines Kindergartens in der Nienburger Straße durch Böller stark beschädigt worden. Ein Anwohner hatte drei 26, 18 und 17 Jahre alten Männer bei der Tat beobachtet und diese angezeigt. Gegen die drei Tatverdächtigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell