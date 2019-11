Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191121-1:Geständiger Einbrecher mit Sehnsucht - Pulheim/Bielefeld

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 15-Jähriger brach in ein Geschäft ein und stahl einen Firmenwagen, in dem er noch in der gleichen Nacht von Bielefelder Polizisten angehalten und überprüft wurde. Das Motiv der Tat überraschte die Beamten.

Polizeibeamte eilten am Samstag (16. November) um 02:20 Uhr zu einer Alarmauslösung an einem Fahrradgeschäft in der Straße "Am Westufer". Dort meldete der Sicherheitsdienst der Firma einen Einbruch. Vor Ort stellten die Polizisten ein aufgehebeltes Fenster und ein abgestelltes Fahrrad fest. Weitere Beamte umstellten das Gebäude und durchsuchten es mit Hilfe eines angeforderten Diensthundes. Der Einbrecher entkam mit einem Firmenwagen, dessen Schlüssel sich im Gebäude befand.

Noch in der Nacht hielten Polizisten den gestohlenen Wagen in Bielefeld an. Der Fahrer, ein 15-jähriger Kölner, gestand die Tat und gab an, damit seine Freundin in Bielefeld besuchen zu wollen. Das Fahrzeug stellten die Beamten sicher, leiteten Strafverfahren ein und übergaben den Jugendlichen dem Erziehungsberechtigen. (bm)

