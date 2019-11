Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191120-5: Fahndung nach Tabakdieben - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht in einen Verbrauchermarkt ein, suchten gezielt einen Tabak-Shop auf und entwendeten diverse Zigarettenstangen.

Nach einer Alarmauslösung in einem Verbrauchermarkt in der Bahnstraße suchten Polizeibeamte am Mittwoch (20. November) um 01:45 Uhr den Tatort auf. Auf der Anfahrt begegnete den Beamten ein dunkler Kleinwagen mit auswärtigem Kennzeichen, der auf der Landesstraße 361 mit hohem Tempo in Richtung Bergheim an ihnen vorbeifuhr. Am Gebäude stellten die Beamten eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Durch diesen Einstieg gelangten die Täter vermutlich ins Ladeninnere, suchten dort einen Tabak-Shop auf, brachen eine verschlossene Gitterbox auf und entnahmen aus dieser diverse Zigarettenstangen. Ob der zuvor beschriebene Kleinwagen mit der Tat in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder dem Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim zu melden. (bm)

