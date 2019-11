Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191120-4: Mitarbeiterin eines Geldinstitutes verhinderte Schlimmeres - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 84-jähriger Senior beabsichtigte die Abhebung eines hohen Bargeldbetrages für den geplanten Autokauf seiner vermeintlichen Enkelin. Die Mitarbeiterin des Geldinstitutes wurde hellhörig.

Der Senior betrat am Dienstag (19. November) um 11:30 Uhr die Filiale eines Geldinstitutes in der Ernst-Reuter-Straße. Mit seinem Anliegen, seiner Enkelin bei einem Autokauf finanziell unter die Arme greifen zu wollen, weckte er die Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin. Sie verweigerte die unmittelbare Auszahlung vor Ort, klärte ihn über den Enkeltrick auf, händigte ihm einen Informationsflyer aus und informierte die interne Betrugsprävention. Der Anruf des zuständigen Sachbearbeiters des Kriminalkommissariates 12 brachte Licht ins Dunkel des 84-Jährigen. Er war einer Betrügerin aufgesessen. Die Unbekannte hatte den Senior vorher angerufen und versucht, mit einer fadenscheinigen Geschichte an das Vermögen des 84-Jährigen zu gelangen. Durch das Verhalten der aufmerksamen Mitarbeiterin kam es nicht zur Geldabhebung. "Glück im Unglück" war das Resümee der Beteiligten. (bm)

