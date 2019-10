POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Einbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mannheim

Bei einem Einbruch in die AGIP-Tankstelle in der Magdeburger Straße erbeuteten zwei Täter am Donnerstagmorgen um 2 Uhr Tabakwaren sowie Getränke und Chips im Wert von mehreren tausend Euro. Die Männer hatten zuvor die Glasschiebetür eingeschlagen und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Die Beute wurde in Plastiksäcke verpackt. Einer der Täter war schlank, der Mittäter kräftig, beide trugen dunkle Hosen und schwarze Kapuzenjacken bzw. ein schwarzer Pullover. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/718490 bei der Polizei zu melden.

