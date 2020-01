Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kindergarten in Hagen Hohenlimburg

Hagen (ots)

Über den Jahreswechsel nutzten Einbrecher die zweiwöchige Ferienzeit zwischen dem 21.12.2019 und 04.01.2020 um in einen Kindergarten in der Piepenstockstraße in Hagen Hohenlimburg einzubrechen. Nachdem sie sich zunächst gewaltsam Zugang zum Kindergarten verschafft hatten, wurden alle Räume und Schränke durchsucht. Im Anschluss entfernten sich der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung. Angaben zur Tatbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, um Hinweise unter der Rufnummer 02331 9862066.

