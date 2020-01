Polizei Hagen

POL-HA: Aufregung an der Rathausgalerie - Personen hantieren mit Schusswaffe

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2020, rief eine Hagenerin gegen 17:30 Uhr die Polizei. In der Rathaus-Galerie hatte sie kurz zuvor sie eine Gruppe junger Männer beobachtet. Eine Person hielt eine schwarze Schusswaffe in der Hand und führte damit Zielübungen durch. Anschließend verließ die Gruppe die Galerie in Richtung Mittelstraße. Hier konnten die jungen Männer aufgrund der guten Beschreibung von einer Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Eine Schusswaffe trugen sie nicht bei sich. Kurz darauf stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Luftdruckpistole handelte. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe hatte diese mit sich geführt und in einem Mülleimer vor der Rathaus-Galerie entsorgt. Die Beamten stellten die Anscheinswaffe sicher und sprachen Platzverweise für die jungen Männer auf. Der 18-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

