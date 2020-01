Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt am Märkischen Ring

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:45 Uhr die Volmestraße entlang. Dort fiel ihnen ein Volkswagen auf, der sich in Richtung Innenstadt bewegte. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und hielten den 31-Jährigen auf dem Märkischen Ring an. Kurz darauf bemerkten die Polizisten, dass sich die Pupillen des Gevelsbergers auffällig verhielten. Ein Drogentest verlief wenig später positiv. Die Beamten nahmen den Mann mit zu Wache, ließen eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der 31-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

