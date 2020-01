Polizei Hagen

POL-HA: Verletzter nach Alleinunfall in Hagen Eckesey

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag (04.01.2020) auf Sonntag ereignete sich um 01.35 Uhr auf der Herdecker Straße in Hagen ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 24 Jähriger befuhr mit seinem Skoda die Herdecker Straße aus Vorhalle kommend in Richtung Hagener Innenstadt, als er auf der vierspurigen Straße aus bisher noch unklarer Ursache gegen eine Verkehrsinsel fuhr. Das Fahrzeug kam nach dem Aufprall ins Schleudern und blieb im Anschluss quer auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Aufprall eine Kopfverletzung und musste mit einem Rettungswagen einem Hagener Krankenhaus zugeführt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 6000 Euro beziffert.

