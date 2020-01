Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt endet mit Festnahme

Hagen (ots)

In Schlangenlinien auf der Preußerstraße war am frühen Dienstagmorgen ein 25-jähriger BMW-Fahrer unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Den Beamten war das seltsame und gefährliche Fahrverhalten aufgefallen. Da er keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, musste er mit zur Wache, wo er einräumte, vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Weitere Anzeichen bestätigten dies, weshalb ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Vorläufig in das Gewahrsam musste der Mann darüber hinaus, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen morgen dem Haftrichter vorgeführt.

