Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruchsdelikt

Lengerich (ots)

Unbekannte Einbrecher sind an der Hans-Sachs-Straße in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter waren am Donnerstag (19.12.2019), in der Zeit zwischen 15.00 Uhr bis 20.50 Uhr, am Werk. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr in verschiedenen Zimmern mehrere geöffnete und durchsuchte Schubladen fest. Aus den Schränken war Bargeld gestohlen worden. Eventuell nahmen die Täter auch Schmuckstücke mit. An einer Terrassentür sowie an einem Fenster wurden Hebelspuren festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

