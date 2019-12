Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall B 54, 3. Nachtrag

Ochtrup (ots)

3. Nachtrag: Den Recherchen zufolge fuhr eine 21-jährige Frau aus Vreden um kurz vor 13.00 Uhr auf der B 54 in Richtung Gronau. In Höhe der Unfallstelle kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich schließlich. Die 21-jährige Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

2. Nachtrag: Die Sperrung der B 54 ist aufgehoben worden.

1. Nachtrag: Die Bundesstraße B 54 ist in Fahrtrichtung Münster wieder frei befahrbar. In Fahrtrichtung Gronau ist die B 54 ab der Anschlussstelle Ochtrup-Langenhorst weiter gesperrt. Der Verkehr wird dort von der Bundesstraße abgeleitet.

Erstmeldung: Auf der Bundesstraße 54, etwa in Höhe Weiner, hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort im Einsatz.

Die B 54 ist im Bereich der Unfallstelle komplett (beide Fahrtrichtungen) gesperrt. Der Verkehr wird von der B 54 abgeleitet. Die Sperrungen erfolgen an den Abfahrten Nienborger Damm (Heek- L 573) und am Langenhorster Damm (K 73). Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Alleinunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

