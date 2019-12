Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsverstoß

Lengerich (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Dienstagabend (17.12.2019) im Teutopark einen PKW VW bemerkt, der auffallend tief auf der Straße lag und dessen Beleuchtung stark blendete. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass in dem Passat nachträglich ein höhenverstellbares Fahrwerk eingebaut worden war. Eine Eintragung bzw. Änderungsabnahme lag nicht vor. Die Bodenfreiheit war zu gering, am Unterboden waren Schleifspuren erkennbar. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Halogen-Glühlampen gegen Xenon-Brenner ausgetauscht worden waren. Die dazugehörigen Steuergeräte waren im Motorraum untergebracht. Aufgrund der fehlenden Scheinwerferreinigungsanlage und der manuellen Leuchtweitenregulierung kam es zu einer starken Blendung des Gegenverkehrs. Derartige Umrüstungen auf Xenon-Licht sind grundsätzlich unzulässig. Der PKW wurde sichergestellt, um durch einen Sachverständigen begutachtet zu werden. Gegen die Fahrerin aus dem Kreis Warendorf und gegen den Halter wurden Anzeigen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell