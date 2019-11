Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Einbrecher schlagen zu

Anröchte (ots)

In Anröchte schlugen am Montag die Einbrecher gleich zwei Mal zu. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr hebelten sie das Küchenfenster eines Einfamilienhauses am Küsterbusch auf. Im Haus durchsuchten sie dann die Räume, öffneten Schranktüren und warfen den Inhalt teilweise vor die Schränke. Anschließend verließen sie das Haus durch die Terrassentür. Nach ersten Erkenntnissen entwendete sie Schmuck. Zwischen 18.30 Uhr und 20.10 Uhr schlugen sie in der Karl-Maertin-Straße zu. Dort hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnung. Hierbei öffneten sie die Schubladen und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

