Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auto brannte

Lippstadt (ots)

Am Montagabend stellte ein Autobesitzer seinen Honda in der Straße Am Stadtpark in Lippstadt ab. Gegen 4.10 Uhr brannte der Wagen bereits in voller Ausdehnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Grund für den Brandausbruch festzustellen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell