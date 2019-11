Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Bad Sassendorf (ots)

Ein Mann aus Bad Sassendorf erhielt seit Freitag immer wieder Anrufe von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter. Dieser teilte ihm mit, dass ein Hacker auf seinem Computer gewesen sei und er jetzt seinen PC überprüfen müsse. Der Bad Sassendorfer ließ den Anrufer daraufhin mehrfach auf seinen Computer und bezahlte diesen anschließend mit sogenannten Steam- und Google-Karten. In diesen Fällen handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Betrüger, die genauso wie im Falle der falschen Polizisten oder falschen Bankmitarbeiter versuchen über eine Geschichte an das Geld, den Schmuck oder persönliche Daten ihrer Opfer zu gelangen. Lassen Sie sich nicht hinters Licht führen und legen Sie einfach auf. Im Zweifelsfall fragen sie beispielsweise beim Verbraucherschutzbund oder der Polizei nach, ob so eine Masche bekannt ist. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell