Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Papiercontainer gestohlen

Warstein (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendete ein unbekannter Täter, gegen 3 Uhr, einen Papiercontainer (1100 Liter) und eine Restmülltonne (240 Liter) von einem Firmengelände an der Belecker Landstraße in der Nähe eines Baumarktes. Der mutmaßliche Täter konnte anhand einer Videoaufnahme als männliche Person, 30 bis 60 Jahre alt, mit hellblonden oder hellgrauen Haaren beschrieben werden. Er war zur Tatzeit schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02902-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

