Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Fahrzeuge aufgebrochen

Steinfurt (ots)

In Borghorst sind am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (18.12.2019) drei Firmenwagen aufgebrochen worden. Der erste der betroffenen Wagen war um 17.30 Uhr an der Dumter Straße, die beiden anderen um 18.15 Uhr an der "Märkische Heide" und 18.45 Uhr an der Gantenstraße abgestellt worden. An allen drei Fahrzeugen wurden die Hecktüren aufgebrochen. Dabei beschädigten die Täter die Schlösser. Aus den Innenräumen entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge und Maschinen. Der Gesamtwert der gestohlenen Werkzeugmaschinen liegt im Bereich von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise, Telefon 02551/15-4115. Die Beamten erinnern: Bringen Sie hochwertige Maschinen an einem sicheren Ort unter. Stellen Sie Firmenwagen an sicheren Orten -Garagen/Hallen- ab, wenn sich darin Maschinen befinden.

