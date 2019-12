Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbrüche gemeldet

Saerbeck (ots)

Am Mittwoch (18.12.2019) sind im Gemeindebereich zwei Einbrüche verübt worden. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 22.00 Uhr sind Einbrecher auf das Grundstück eines Einfamilienhauses am Mühlenweg gegangen. Dort brachen sie das Küchenfenster auf und stiegen dann in die Wohnräume ein. In allen Zimmern suchten sie nach Wertgegenständen und öffneten dabei die Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie zwei goldene Fingerringe. Im relativ kurzen Zeitraum zwischen 17.20 Uhr und 18.05 Uhr waren Diebe an der Straße Sandstege unterwegs. Über den Garten gelangten die Täter an ein rückwärtiges Fenster des Einfamilienhauses. Auch hier durchwühlten sie auf den verschiedenen Etagen des Gebäudes sämtliche Schränke. Was die Einbrecher hier gestohlen haben, steht noch nicht fest. Der Sachschaden am Fenster liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

