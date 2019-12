POL-ST: Ibbenbüren-Dörenthe/Verkehrsunfall/Straßensperrung aufgehoben

Polizei Steinfurt

Ibbenbüren-Dörenthe/Verkehrsunfall/Straßensperrung aufgehoben

Ibbenbüren (ots)

Nachtrag: Die Brochterbecker Straße ist wieder für den Verkehr freigegeben worden. Der Kleintransporter ist geborgen worden. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde leicht verletzt.

Erstmeldung: In Dörenthe, auf der Brochterbecker Straße, hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Die Unfallstelle befindet sich etwa in Höhe der Straße Am Klee. Die Brochterbecker Straße ist derzeit komplett gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Dörenthe (B 219) und Brochterbeck (hier Dörenther Straße).

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Kleintransporter verunglückt, der jetzt die Straße blockiert.

