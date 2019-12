Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall am Donnerstag

Ladbergen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Saerbecker Straße ist am Donnerstagnachmittag (19.12.2019) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Eine 33-jährige Autofahrerin war gegen 17.00 Uhr in Richtung Ladbergen unterwegs. In Höhe der Kreuzung Zur Woote/Waldseestraße wollte die Ladbergenerin eine in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin überholen. Den Recherchen zufolge wollte die 79-jährige Zweiradfahrerin in dem Moment nach links auf die Waldseestraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin zu Boden stürzte. Die verletzte Frau aus Ladbergen wurde zur stationären Behandlung ins Uniklinikum nach Münster gebracht. Die Schäden am PKW werden auf etwa 1.500 Euro und am Fahrrad auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

