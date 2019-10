Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Brilon (ots)

In Brilon-Madfeld bat ein 28-jähriger Deutscher in der Nacht zu Donnerstag, 03.10.2019, gegen 00:30 Uhr, an der Straße Eggenkopp aufgrund einer erheblichen Verletzung am Kopf mehrere Jugendliche um Hilfe. Nach Hinzuziehung von Rettungsdienst und Polizei wurde der Verletzte noch in der Nacht in eine Kasseler Klinik verbracht. Zunächst stand im Raum, dass der Mann auf offener Straße überfallen worden war. Polizeiliche Ermittlungen ergaben jedoch, dass die Tat in seiner am Holzweg befindlichen Wohnung verübt wurde. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit zwischen 23:30 Uhr und 00:30 Uhr in Madfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brilon oder Meschede in Verbindung zu setzen (Tel. 0291/90200).

