Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in 56070 Koblenz, Andernacher Straße

Koblenz (ots)

Am Samstagmorgen, 30.11.2019, gegen 01:10 Uhr, kam es auf der Andernacher Straße, aus Richtung Edeka Kreuzberg kommend in Fahrtrichtung Bauhaus, zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich ein Kleintransporter kam zum Unfallzeitpunkt vor dem dortigen Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen wurde total zerstört, am Kleintransporter entstand wahrscheinlich erheblicher Sachschaden im rechten Frontbereich. An der Unfallstelle blieb eine Vielzahl von Trümmerteilen des unfallverursachenden Fahrzeuges zurück. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Erhebung der erforderlichen Daten zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 des PP Koblenz entgegen.

