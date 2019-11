Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Alleinunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der B416 bei 56333 Winningen

Koblenz (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 30.11.2019, gegen 00:45 Uhr, kam es auf der B 416 zwischen Winningen und Kobern-Gondorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 60-Jähriger Pkw-Fahrer fuhr aus Richtung Winningen kommend in Richtung Kobern-Gondorf. Im Bereich der dortigen Bahnanlage kam er in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Vom Mauerwerk der Brücke einer Bahnanlage wurde der Pkw abgebremst und das Herabstürzen auf eine mehrere Meter tiefe Unterführung verhindert. Durch die Kollision wurden sowohl der Fahrer, als auch seine 60-Jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr aus Winningen erschien mit zahlreichen Kräften an der Unfallstelle und befreite beide schwerverletzte Insassen aus dem Fahrzeug. Für die Dauer der Bergearbeiten musste der Bahnverkehr eingestellt werden. Beide Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf knapp 11.000,-EUR geschätzt.

