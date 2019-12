Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Brand einer Teichpumpe

Willstätt (ots)

Am Dienstagabend gegen 23:20 Uhr sorgte eine defekte Gartenpumpe für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Willstätt-Sand. Die Teichpumpe geriet nach ersten Erkenntnisse aufgrund eines technischen Defektes in Brand und wurde von aufmerksamen Nachbarn mit Gartenschläuchen abgelöscht. Die Feuerwehr führte mit 25 Einsatzkräften noch Nachlöscharbeiten durch. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro an der Pumpe und einer angrenzenden Hecke. /rd

