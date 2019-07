Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei Münster vollstreckt 2 Haftbefehle Familienzusammenführung gescheitert - Freund folgt dem Ruf seiner Partnerin und wird ebenfalls festgenommen

Münster/Meppen (ots)

Am Nachmittag des 11.07.19, 17.10 Uhr, nahmen Polizeibeamte der Bundespolizei Münster eine 28 Jahre alte Frau aus Meppen im Emsland fest. Gegen die junge Frau bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück, nach dem die Meppenerin wegen Diebstahl und Schwarzfahren für sechs Wochen in Haft muss, um die Strafe abzusitzen. Auf der Wache der Bundespolizei Münster bat die Festgenommene darum, Ihren Freund anrufen zu dürfen, damit dieser ihr Kleidung und Geld bringt und sie sich von ihrem Freund verabschieden kann

Der treusorgende Lebenspartner der Frau, ein 34 Jahre alter, in gleicher Wohnung mit der jungen Frau wohnender Meppener, kam der Bitte seiner Partnerin schnell nach und stellte sich bei der Bundespolizei in Münster vor, um seine Partnerin für die sechs Wochen Haft zu versorgen und sich angemessen zu verabschieden. Als die Beamten seine Personalien überprüften staunten diese nicht schlecht. Lag doch gegen den 34-Jährigen ebenfalls ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück über einen Monat Haft wegen Diebstahl vor. Einen weiteren Versuch, einen Bekannten über den Haftantritt zu verständigten, wagte das Pärchen an diesem Abend nicht. Getrennt müssen die Liebenden nun die nächsten Wochen in der Haftanstalt Bielefeld und Münster verbringen.

