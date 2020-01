Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brand in einem Wohnhaus - keine Verletzten - 15.000 Euro Schaden

Freiburg (ots)

Etwa 15.000 Euro Schaden sind am Freitag, 17.01.20, gegen 21.30 Uhr, bei einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße entstanden. Aus dem Gebäude war eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Keller gelöscht werden. Personen wurden in dem Gebäude, in welchem derzeit Renovierungsarbeiten stattfinden, nicht verletzt. Zudem kam es dann gegen 00.00 Uhr im gleichen Gebäude zu einem Wasserrohrbruch, weshalb die Feuerwehr hier den Keller abpumpen musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften im Einsatz, zudem der Rettungsdienst und Mitarbeiter des Strom- und Wasserversorgers. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

